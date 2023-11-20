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        KAYSO'da "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sanayiye Etkileri" semineri düzenlendi

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yeşil Dönüşüm Ofisince "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sanayiye Etkileri" konulu seminer düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:08
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        KAYSO'da "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sanayiye Etkileri" semineri düzenlendi
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        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yeşil Dönüşüm Ofisince "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sanayiye Etkileri" konulu seminer düzenledi.

        Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, seminerde sunum yaptı.

        KAYSO Genel Sekreteri İsmail Tartuk da KAYSO Yeşil Dönüşüm Ofisinin faaliyetleri kapsamında yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kayseri, Türkiye'nin önemli sanayi üretim merkezlerinden birisi. Aynı zamanda ihracatının yarısını AB ülkelerine yapan bir il. Avrupa, Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Biz de oda olarak sanayicilerimizi süreçten olumsuz etkilenmemeleri için yeşil mutabakat sürecine hazırlamaya gayret ediyoruz. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz."

        Seminerin ardından daha önce düzenlenen "Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimi"ne katılan üyelere sertifikaları verildi.

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