Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" 8'inci kez düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince dünya evine girmeye hazırlanan çiftlere yönelik düzenlenen "Mutlu Evlilik Akademisi"nin 8'incisi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" 8'inci kez düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince dünya evine girmeye hazırlanan çiftlere yönelik düzenlenen "Mutlu Evlilik Akademisi"nin 8'incisi gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinin aile kurumunun sağlıklı kurulmasına destek olmak amacıyla düzenleyeceği akademiye katılmak isteyenler için kayıtlar başladı.

        "Sağlıklı birey, mutlu aile, güçlü toplum" sloganıyla düzenlenecek eğitimde, KAYMEK uzmanlarınca kendini tanıma, eş seçimi, nişanlılık aşaması, sağlıklı evlilik ve aile hayatı hakkında bilgiler verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, replikalarıyla birlikte serg...
        Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, replikalarıyla birlikte serg...
        Kayseri´de 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 
        Kayseri´de 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 
        Kayseri'de 7 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıl...
        Kayseri'de 7 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıl...
        Soğanlı Vadisi, TRT'de yayınlanacak "Karaağaç" dizisine ev sahipliği yapaca...
        Soğanlı Vadisi, TRT'de yayınlanacak "Karaağaç" dizisine ev sahipliği yapaca...
        Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosillerin yer aldığı sergi açıldı
        Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosillerin yer aldığı sergi açıldı
        KAYSO'da "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sanayiye Etkileri" semine...
        KAYSO'da "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sanayiye Etkileri" semine...