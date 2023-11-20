Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" 8'inci kez düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesince dünya evine girmeye hazırlanan çiftlere yönelik düzenlenen "Mutlu Evlilik Akademisi"nin 8'incisi gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinin aile kurumunun sağlıklı kurulmasına destek olmak amacıyla düzenleyeceği akademiye katılmak isteyenler için kayıtlar başladı.

"Sağlıklı birey, mutlu aile, güçlü toplum" sloganıyla düzenlenecek eğitimde, KAYMEK uzmanlarınca kendini tanıma, eş seçimi, nişanlılık aşaması, sağlıklı evlilik ve aile hayatı hakkında bilgiler verilecek.