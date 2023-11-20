Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Üniversitesi, "ORA-KAF'23"e ev sahipliği yapacak

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde "Yetenek her yerde" temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORA-KAF'23), Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Üniversitesi, "ORA-KAF'23"e ev sahipliği yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde "Yetenek her yerde" temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORA-KAF'23), Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

        ERÜ'nün yazılı açıklamasına göre, "ORA-KAF'23", 25-26 Aralık'ta 19 üniversiteden yaklaşık 20 bin öğrencinin katılımıyla Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, tüm öğrenci ve sektör temsilcilerini ORA-KAF'23'e davet etti.

        Fuarla sadece ERÜ için değil Kayseri ve Türkiye için de çok değerli sonuçlar elde edileceğini düşündüğünü belirten Çalış, şunları kaydetti:

        "Düzenlenen fuarların şehrimize önemli katkıları oluyor. Şehrimize 19 üniversiteden 20 binin üzerinde öğrencinin gelmesi planlanmakta. Kurumlarımızın bizlere destek olmalarına ihtiyacımız var çünkü buraya 500 firmamız da katılacak. Fuara sadece Kayseri'mizden değil çevre şehirlerden firmaların katılmasının sanayi ve ticaret yönünden de kıymetli olduğunu düşünmekteyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 193 milyon lira söküm avansı
        Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 193 milyon lira söküm avansı
        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" 8'inci kez düzenlenecek
        Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" 8'inci kez düzenlenecek
        Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, replikalarıyla birlikte serg...
        Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, replikalarıyla birlikte serg...
        Kayseri´de 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 
        Kayseri´de 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 
        Kayseri'de 7 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıl...
        Kayseri'de 7 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıl...