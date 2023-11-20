Erciyes Üniversitesi, "ORA-KAF'23"e ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde "Yetenek her yerde" temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORA-KAF'23), Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde "Yetenek her yerde" temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORA-KAF'23), Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ERÜ'nün yazılı açıklamasına göre, "ORA-KAF'23", 25-26 Aralık'ta 19 üniversiteden yaklaşık 20 bin öğrencinin katılımıyla Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, tüm öğrenci ve sektör temsilcilerini ORA-KAF'23'e davet etti.

Fuarla sadece ERÜ için değil Kayseri ve Türkiye için de çok değerli sonuçlar elde edileceğini düşündüğünü belirten Çalış, şunları kaydetti:

"Düzenlenen fuarların şehrimize önemli katkıları oluyor. Şehrimize 19 üniversiteden 20 binin üzerinde öğrencinin gelmesi planlanmakta. Kurumlarımızın bizlere destek olmalarına ihtiyacımız var çünkü buraya 500 firmamız da katılacak. Fuara sadece Kayseri'mizden değil çevre şehirlerden firmaların katılmasının sanayi ve ticaret yönünden de kıymetli olduğunu düşünmekteyiz."