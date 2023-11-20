Kayseri'de bir taksicinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı Kayseri'de iki taksici arasında "yolcu alma" nedeniyle çıktığı iddia edilen, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin 1'i tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri'de iki taksici arasında "yolcu alma" nedeniyle çıktığı iddia edilen, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin 1'i tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık R.D, tutuksuz sanıklar M.D. ve M.D. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık R.D. savunmasında maktul A.D'yi öldürmek istemediğini ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Müşteri alma yüzünden maktul A.D. ile tartışma yaşadığını savunan R.D, "Olayı tatlıya bağlamak için babamla A.D'nin taksi durağına gittik. Selam verdik ama almadı. 'Yaptığın esnaflığa yakışmıyor' deyince, 'ben yolcumu çaldırmam' dedi. Arkasını dönüp taksi durağından kürek aldı. Benim kafama vurdu, dengemi kaybettim. Bende korkuyla arabanın camından uzanıp içeriden bıçak aldım. Yaklaşmasın diye gösterdim ama halen başıma vurdu. Ben bıçağı savurdum ama değdiğini bile görmedim." diye konuştu.

R.D'nin babası tutuksuz sanık M.D. ise olay günü oğlunun kendini aradığını ve müşteri alma yüzünden başka bir taksici ile tartışma yaşadığını söylediğini anlattı.

Oğlu R.D. ile taksi durağına gittiklerini belirten M.B, şunları aktardı:

"Oğlum, Talas'tan yolcu aldığını ve daha sonra önünü kesen kişinin buranın kendi mıntıkası olduğunu ve yolcu alamayacağını söylediğini anlattı. Kardeşimle gidip konuşmalarını istedim ama kardeşim müsait olmadığı için ben oğlumla gittim. Bize küfür etti. Bana kafa attı. Şeker hastası olduğum için dondum kaldım. Oğlumun da kafasına vurdu. Oğlumla boğuşuyorlardı daha sonra ben kendime gelince oradan ayrıldık."

Tutuklu sanığın amcası M.D. de kendisinin olay anında kardeşi ile yeğeninin yanında olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti yeni tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri'de 28 Haziran Çarşamba günü ticari taksi sürücüleri A.D. (37) ile R.D. (23) arasında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağında yolcu alma konusunda tartışma çıkmış. Daha sonra çıkan kavgada bıçaklanan A.D, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.