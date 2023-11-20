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        Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yapıldı

        Kayseri'de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:56 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:56
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        Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yapıldı
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        Kayseri'de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kent genelinde denetim yaptı.

        Bu kapsamda ekipler 15 okul ve çevresinde şüpheli görülen 96 kişinin sorgusunu yaptı. Ayrıca veli ve öğrencileri uyuşturucunun zararlarıyla ilgili bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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