Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kent genelinde denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler 15 okul ve çevresinde şüpheli görülen 96 kişinin sorgusunu yaptı. Ayrıca veli ve öğrencileri uyuşturucunun zararlarıyla ilgili bilgilendirdi.