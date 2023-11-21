Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi kışa hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından il genelindeki sorumluluk alanında kış şartları ile mücadele kapsamında 176 iş makinesi ve 367 kişi görevlendirildi.

Ekipler, şehir merkezinde ise 68 kar küreme ve tuz serici, 8 greyder, 12 yükleyici kepçe, 15 kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 rotatif ve 10 damperli kamyonla 24 saat karla mücadele çalışması yapacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri de ilçelere bağlı mahalle yollarında görev alacak.