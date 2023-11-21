Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Özvatan Kaymakamı Kurt'tan emekli memura teşekkür plaketi
        Özvatan Kaymakamı Kurt'tan emekli memura teşekkür plaketi
        Eski sevgilisinin ölümüne sebep olan sanığın cezası müebbete çıktı
        Eski sevgilisinin ölümüne sebep olan sanığın cezası müebbete çıktı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi kışa hazır
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi kışa hazır
        HUSUMETLİSİNİN EVİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI; 71 YAŞINDAKİ ANNEYİ YARALAD...
        HUSUMETLİSİNİN EVİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI; 71 YAŞINDAKİ ANNEYİ YARALAD...
        Husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açtı; 71 yaşındaki anneyi yaralad...
        Husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açtı; 71 yaşındaki anneyi yaralad...
        Kayseri'de kurşunlanan evde bir kişi başından yaralandı
        Kayseri'de kurşunlanan evde bir kişi başından yaralandı