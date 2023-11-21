Erciyes Teknopark'a Avrupa Inovasyon Konseyi'nden üçüncülük ödülü

Erciyes Teknopark tarafından yürütülen "Avrupa İşletmeler Ağı Projesi" kapsamında teknopark bünyesindeki firmalardan Bataryasan AŞ'ye verilen hizmetler, 2023 Enterprise Europe Network ilham verici firma yolculuğu dalında üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Inovasyon Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı tarafından İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen ödül törenine, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Bataryasan firmasının kurucu ortakları Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya ve Süleyman Uysal ile Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı yetkilisi Emre Altuntaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Bataryasan'ın 2020 yılından bu yana müşterilerinin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla hidrojen enerji sistemlerine odaklandığını belirtti.

14 ülkenin proje temsilcilerinin yarıştığı başarı hikayeleri seçmelerinde Türkiye'den tek başvuru yapan kuruluş Erciyes Teknopark'ın finalistinin listeye girmeye hak kazandığını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Listedeki başarı hikayeleri dünya genelinde oylamaya sunulmuş olup, oylama sonucunda Erciyes Teknopark Bataryasan firması başarı hikayesiyle ilk 3 finalistten biri oldu. Erciyes Teknopark olarak ülkemizi yine en güzel şekilde temsil ederken, üçüncülük ödülünün sahibi olduk. Enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında gelinen noktayı gördükçe gurur duyuyoruz. Erciyes Üniversitesi, sürdürülebilirlik politikası ile sürdürülebilirliği üniversiteye temel bir değer olarak yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz sürdürülebilirlik performansı ile olumlu bir etki yaratmaya ve bu konuda öncü olmaya kararlıdır."