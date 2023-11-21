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        Erciyes AŞ'nin standına Ankara'da en iyi stant tasarımı ödülü verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo'da kış turizmi alanında en iyi stant tasarımı ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:05
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        Erciyes AŞ'nin standına Ankara'da en iyi stant tasarımı ödülü verildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo'da kış turizmi alanında en iyi stant tasarımı ödülüne layık görüldü.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da 6'ncı kez düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Anadolu Sağlık Turizmcileri, Erciyes Kayak İşletmecileri Derneği, otelciler ve turizmciler ile Kayseri ve Erciyes'in turizm potansiyeli tanıttı.

        Fuarda Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stant, fuar organizatörlerinden kış turizmi dalında en iyi stant ödülünü aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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