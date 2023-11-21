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        Eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa yeniden yargılamada müebbet hapis

        Kayseri'de, otomobilini sıkıştırdığı eski kız arkadaşının trafik kazası sonucu ölümüne neden olan ve hakkında verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesince bozulan sanık, yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:33
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        Eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa yeniden yargılamada müebbet hapis
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        Kayseri'de, otomobilini sıkıştırdığı eski kız arkadaşının trafik kazası sonucu ölümüne neden olan ve hakkında verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesince bozulan sanık, yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık E.S. (19), maktul Şeyda Kocaoğlu'nun (19) babası Serkan Kocaoğlu ve avukatlar hazır bulundu.

        E.S. savunmasında, öldürme niyetinin olmadığını, arkadan gelen başka bir araca yol vermek isterken Şeyda'nın aracına çarptığını iddia etti.

        Mahkeme heyeti, E.S'yi "olası kasıtla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Sanığın cezası takdiri indirimle müebbet hapse çevrildi.

        Baba Serkan Kocaoğlu, AA muhabirine, adalete her zaman güvendiğini söyledi.

        Kızının hayatını kaybettiği olayın trafik kazası olmadığını belirten Kocaoğlu, "Bu olay kesinlikle tasarlanmış ve planlanmış bir cinayettir. Adam öldürmek silah ya da bıçakla olmuyor. Bunu bizzat gördük." dedi.

        Davanın peşini hiç bırakmadıklarını vurgulayan Kocaoğlu, "Yüce adalet tecelli etti. Bu karar bizim yüreğimizdeki ateşi söndürmüyor ancak bir nebze de olsa su serpti. Biz bu olayın trafik kazası olmadığını biliyorduk. Görüntüler vardı. O yüzden mücadelemizden hiç vazgeçmedik. Adalet yerini bulduğu için çok sevindim. Olması gereken buydu." diye konuştu.

        - Olay

        E.S. yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu'nun kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet, 13 Eylül 2022'de, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde çarpışmıştı.

        Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonette bulunan D.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kocaoğlu, iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

        E.S, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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