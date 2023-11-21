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        Kayseri'de yaralı pelikan tedaviye alındı

        Kayseri'de bir kişinin bahçesinde yaralı halde bulduğu pelikan tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:18
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        Kayseri'de yaralı pelikan tedaviye alındı
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        Kayseri'de bir kişinin bahçesinde yaralı halde bulduğu pelikan tedavi altına alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi'nde bir kişi evinin bahçesinde yaralı pelikan buldu.

        Pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Sırtında yara olan ve uçma güçlüğü çeken pelikan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki veterinerlikte tedaviye alındı.

        Pelikanın, tedavi ve bakımının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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