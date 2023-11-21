Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda faaliyetleri anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak belediyenin faaliyetlerini anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile il teşkilat üyeleri katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, mart ayında yapılacak yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Bir davanın insanı olarak hizmet etmenin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yoksa bulunduğumuz yerler birilerine hava atma ya da Allah korusun o makamları istismar etme şeklinde değerlendirilecek yerler değil. Ateşten gömlek diye ifade edilir ama gerçekten sorumluluğunu idrak edenler için insanı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bağrına basarak bu süreci sürdürmek için önemli bir alan diye düşünüyorum. 17-0 Kayseri'miz için önemli. Biz de 17-0'ı sahiplenecek gayretin içerisinde olmalıyız. 30 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerel yönetimlerdeki başarı bizim olmazsa olmazımız."

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de medeni cesaret gösterip belediye başkanlığı için aday adaylığına başvuru yapan herkesin kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.

Sürecin bundan sonra yoğunlaşacağını aktaran Üzüm, "Bu ziyaretlerin arkası kesilmeyecek. AK Parti'de sistem dışında kimse kalmaz. Bu bir bayrak yarışı, kısmettir. Belediye başkanı olacak arkadaşlarımız vardır. Devam edecek olanlar vardır. Değişecek olanlar vardır ama biz çok büyük bir aileyiz. Hiç kimse bu davaya sırtını dönmez. Kayseri'nin birinci partisi AK Parti'dir." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Cıngı ve Çopuroğlu da seçim sürecinin hayırlı olmasını diledi.