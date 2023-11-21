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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesine (OSB) giriş çıkışlarda denetimin artırılması amacıyla ilk nizamiye tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:44
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesine (OSB) giriş çıkışlarda denetimin artırılması amacıyla ilk nizamiye tamamlandı.

        OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, yeni nizamiyenin sanayicilere hayırlı olmasını diledi.

        Yalçın, Anbar mevkisine yapılan ilk nizamiyenin 30 metre kanat açıklığına, 5 metre 60 santimetre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip olduğunu, kısa sürede 4 ana girişte nizamiyeleri tamamlayacaklarını belirtti.

        - Talas tramvay hattı günlük 15 bin yolcu taşıyor

        Büyükşehir Belediyesi Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı raylı sistem hattı, bölgenin günlük ortalama 15 bin yolcusuna konforlu ulaşım sunuyor.

        Toplam 17 istasyonla hizmet sunan T4 hattı, 9'u yeni istasyon olmak üzere kentin raylı sistem uzunluğunu 46 kilometreye çıkartarak, şehir içi ulaşımı daha etkin hale getiriyor.

        - Palancıoğlu'ndan sağlık tesislerine ziyaret

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe ve Kazım Karabekir mahallelerinde hizmete açılan aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Yatırımların hayata geçmiş halini yerinde görmenin gurur verici olduğunu aktaran Palancıoğlu, hizmetleri yaparken vatandaşların isteklerini önemsediklerini, yeni ve özgün projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

        Gelecek yıl ilçede sağlık tesisi ihtiyacı kalmayacağını anlatan Palacıoğlu, "Aile sağlığı merkezlerimiz ile hemen her mahallemizde hizmet sağlıyoruz. Belediye olarak ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. Belediyemiz ve hayırseverler ile okul, cami, aile sağlığı merkezi, sosyal tesis gibi birçok hizmet yapıyoruz. 4,5 yılda Melikgazi'mize 15 aile sağlığı merkezi, 5 de 112 acil istasyonu kazandırdık. Hayata geçirdiğimiz birçok yatırım ve hizmet, Türkiye'de örnek gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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