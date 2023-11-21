Kayseri'de 700 gram esrar ele geçirildi

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 700 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin Himmetdede Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı ihbarı üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, bidonların içine konulmuş 700 gram esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.