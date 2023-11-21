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        Kayseri'de 700 gram esrar ele geçirildi

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 700 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:20
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        Kayseri'de 700 gram esrar ele geçirildi
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 700 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin Himmetdede Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı ihbarı üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

        Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, bidonların içine konulmuş 700 gram esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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