ERÜ, araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) araştırma üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığındaki toplantıda araştırma üniversitelerinin 2022 performans sıralaması belirlendi.

23 üniversite arasında ERÜ, 49,61 puan ile 11. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, her geçen gün yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, elde edilen başarıdan dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.