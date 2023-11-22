Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ, araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) araştırma üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ, araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) araştırma üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığındaki toplantıda araştırma üniversitelerinin 2022 performans sıralaması belirlendi.

        23 üniversite arasında ERÜ, 49,61 puan ile 11. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, her geçen gün yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, elde edilen başarıdan dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 700 gram esrar ele geçirildi
        Kayseri'de 700 gram esrar ele geçirildi
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda faaliyetleri anlattı
        Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda faaliyetleri anlattı
        Kayseri'de yaralı pelikan tedaviye alındı
        Kayseri'de yaralı pelikan tedaviye alındı
        Boşanma davasına tekerlekli yatak ile getirildi
        Boşanma davasına tekerlekli yatak ile getirildi
        Eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa yeniden yargılamada müebbet...
        Eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa yeniden yargılamada müebbet...