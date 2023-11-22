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        Kayseri Ticaret Borsası

        Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:21
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        Kayseri Ticaret Borsası
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        Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira)
        Buğday Kg 7,00 7,20
        Arpa Kg 6,40 6,50
        Kabak çekirdeği (yerli) Kg 100,00 120,00
        Sucuk Kg 388,85 485,00
        Pastırma (takım) Kg 585,80 755,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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