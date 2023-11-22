Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
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