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        Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 500 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 549 bin 735 fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:33
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        Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 500 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 549 bin 735 fidan dikti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç yönetiminde kentin yeşil dokusunu muhafaza etmeye ve arttırmaya devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri aracılığı ile yarım milyonu aşkın ağaç ve çalı türü bitkileri kente kazandırırken, yapılan çalışmaların toplam maliyeti ise 76 milyon 383 bin 500 lirayı buldu.

        Bu süreçte bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için de 15 milyon 563 bin 844 liralık sulama tesisatı kuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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