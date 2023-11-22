Kayseri'de bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirledikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 kilo 30 gram metamfetamin bulundu.

Sürücü A.U, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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