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        Kayseri'de bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:29
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        Kayseri'de bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirledikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 5 kilo 30 gram metamfetamin bulundu.

        Sürücü A.U, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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