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        Kayseri'de "Sandıkta saklı güzellikler" çeyiz sergisi açılacak

        Talas Belediyesi ile Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin hazırladığı "Sandıkta saklı güzellikler" çeyiz sergisi açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:39 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:44
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        Kayseri'de "Sandıkta saklı güzellikler" çeyiz sergisi açılacak
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        Talas Belediyesi ile Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin hazırladığı "Sandıkta saklı güzellikler" çeyiz sergisi açılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Sanat Galerisi'nde 24 Kasım Cuma günü açılacak sergide, birbirinden kıymetli çeyiz ve ev eşyaları sergilenecek.

        Geçmişi 19. ve 20. yüzyıl ortalarına kadar uzanan el emeği göz nuru eşyaların yer alacağı sergide, eski Maraş işi işlemelerden dantel ve nakış yatak örtülerine, peşkir ve peştemallerden masa örtülerine, kese ve giysilere kadar birçok değerli eşya yer alacak.

        200 yıllık yatak örtüsünün de sergileneceği sergide, 80 yıllık karyolalar, 150 yıllık çeyiz sandığı, hamam takımları ve mutfak eşyaları da meraklılarına sunulacak.

        Sergi, 28 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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