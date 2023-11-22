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        Melikgazi Belediyesi, şiir ve müzik programı düzenleyecek

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Sonsuzluk Kervanı" adlı şiir ve müzik programı düzenleyeceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:25
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        Melikgazi Belediyesi, şiir ve müzik programı düzenleyecek
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Sonsuzluk Kervanı" adlı şiir ve müzik programı düzenleyeceklerini duyurdu.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden zengin bir şehir olduğunu, kendilerinin de bu alanda önemli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        24 Kasım'da "Sonsuzluk Kervanı" adlı şiir ve müzik programı ile yeni bir etkinliğe daha imza atacaklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, sanatçılarımız Dursun Ali Erzincanlı, Mikail Şimşek ve Rıdvan Böke'nin katılımlarıyla şiir ve müzik programı düzenleyeceğiz. Melikgazi Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal birçok etkinlik düzenledik. Teknik işlerimizin yanında sanatsal ve kültürel işler yapmayı da ihmal etmiyoruz. Düzenlediğimiz programda Serdar Tuncer okuduğu şiirler ile kulaklarımızın pasını silecek. Sohbetler edecek ve birbirinden güzel şiirlere hep birlikte eşlik edeceğiz. 24 Kasım Cuma günü saat 19.30'da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

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