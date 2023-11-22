Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nden 100. yıl etkinliği

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programa katılan çeşitli sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Kadınlar, 100. yıla özgü hazırlanan marşı Türk bayrakları eşliğinde söyledi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Ayşe Uzunlu, Cumhuriyet'in 100. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını, bu kapsamda etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhuriyetin, kadınlara önemli kazanımlar sağladığına değinen Uzunlu, "Bugünlerde yapılan etkinlikler bizleri tarihin geçmiş sahnelerine götürerek yaşanan zorlukları, çekilen cefaları görmemizi sağlıyor. Bu anlamda kurtuluşumuzun tarihini daha iyi anlarken diğer taraftan elde ettiğimiz kazanımlarla Cumhuriyetimizin kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Derneğimizin kurucusu Nezihe Muhittin ve arkadaşları, kadınların eşitliğe ulaşmaları için çok yoğun çaba sarf etti." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan Atatürk konulu kıyafet defilesi sunuldu.