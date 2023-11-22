Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon:KadirHas Kongre Merkezi

Hakemler: Maden Lucic (Karadağ), Ivana Radinovic (Karadağ), Alexandra Subemetcaia (Moldova)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 21, Sevgi Tonguç, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ, Petronyte 23, Damla Gezgin 5, Nazlı Gökdemir, Holmes 22

MBK Ruzemberok: Jarosova, Mikovcakova 6, Hadacova 2, Buknova 7, Stefancova 7, Yatskovets 18, Havranova 5, Andelova, Kaliuzhna 13

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-35

3. Periyot: 68-47

Beş faulle çıkan: 38.10 Nazlı Bircan Gökdemir (Melikgazi Kayseri Basketbol)

KAYSERİ

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.