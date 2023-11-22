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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 20:24 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:24
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Maden Lucic (Karadağ), Ivana Radinovic (Karadağ), Alexandra Subemetcaia (Moldova)

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 21, Sevgi Tonguç, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ, Petronyte 23, Damla Gezgin 5, Nazlı Gökdemir, Holmes 22

        MBK Ruzemberok: Jarosova, Mikovcakova 6, Hadacova 2, Buknova 7, Stefancova 7, Yatskovets 18, Havranova 5, Andelova, Kaliuzhna 13

        1. Periyot: 22-15

        Devre: 43-35

        3. Periyot: 68-47

        Beş faulle çıkan: 38.10 Nazlı Bircan Gökdemir (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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