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        Kayseri'de 9 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:26
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        Kayseri'de 9 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firarinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, 31 ekip ve 78 personelle, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve nitelikli yağma" gibi suçlardan hakkında 18 yakalama emri ile 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan K.Ç, 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan P.K, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. ve 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.T'nin de aralarında bulunduğu 9 hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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