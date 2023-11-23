Atık malzemeler kursiyerlerin elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor MUHAMMED KISIR - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kurslarına katılan kadınlar, atık malzemelerden yaptıkları sepet, çanta, tepsi, sehpa gibi hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlıyor.

MUHAMMED KISIR - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kurslarına katılan kadınlar, atık malzemelerden yaptıkları sepet, çanta, tepsi, sehpa gibi hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kursiyerler, atık kağıt, plastik kap, iplik ve kumaşları, hediyelik eşya yapımında kullanacakları hale getiriyor.

Suda eritilip hamur haline getirilen ve ip şeklinde kurutulan atık kağıttan sepet ören kursiyerler, kumaş parçalarını birleştirerek yaptıkları çantaya iple desen işliyor.

KAYMEK AŞ Genel Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, AA muhabirine, sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden hediyelik eşya yapımına yönelik kurs verdiklerini söyledi.

Kurslara ilginin yoğun olduğunu belirten Çanakpınar, şöyle konuştu:

"Ahşap, kağıt, demir, cam, seramik çömlek gibi geri dönüşüm malzemelerini topluyoruz. Burada kullanım alanı oluşturarak, onları el sanatlarına dönüştürüyoruz. Örneğin broşür kağıtlarını toplanıyor, birtakım aşamalardan geçiliyor ve hamur haline getirip sepet örüyoruz. 40’lı veya 50’li yıllarda tahta bavul kullanılırdı. O tahta bavul sehpaya dönüştü."

Çanakpınar, kursiyerlerin çalışmalarıyla "Sanatla Dönüştürüyoruz" sergisi açıklarını aktararak, "Kursiyerlerimiz bunları ürettikten sonra pazar alanı da buluyor. Ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Çok güzel tepkilerle de karşılaşıyorlar. Bizim satış ofislerimizde ya da kendi çevrelerine bunları satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

- "Atık malzemeleri biriktiriyorum"

Kursiyerlerden emekli memur Fatma Han Küpelioğlu da (61) evindeki atık malzemeleri hediyelik eşya üretmede kullandığını dile getirdi.

Küpelioğlu, "Burada atık kağıtlardan ve bazı ürünlerden sepet yapıyoruz. Duvar süsü veya ayna kenarı gibi dekoratif ürünler de yapıyoruz. Boş yoğurt kaplarını, kağıt rulolarını da malzeme olarak kullanıyoruz. Kursa başladıktan sonra 'mutlaka bir şey yaparım' diye atık malzemeleri biriktiriyorum." ifadelerini kullandı.