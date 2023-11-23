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        Büyükşehir Belediyesinin fuayesinde sergilenen fosillere öğrencilerden ziyaret

        Öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilenen 7,5 milyon yıllık fosilleri inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:13
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        Büyükşehir Belediyesinin fuayesinde sergilenen fosillere öğrencilerden ziyaret
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        Öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilenen 7,5 milyon yıllık fosilleri inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından desteklenen Yamula Barajı civarındaki kazılarda bulunan fosiller, öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor.

        KAYMEK İhtisas Merkezi öğrencileri sergiyi ziyaret ederek, bilgi aldı.

        Lise öğrencisi Şükran Şenol, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında açılan sergide 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarını gördüklerini ve detaylı bilgi aldıklarını belirtti.

        Öğrencilerden Ayşegül Çetin de fosilleri detaylı incelediklerini ve büyüleyici bulduklarını ifade etti.

        Serginin çok ilgisini çektiğini aktaran Zeynep Ülgen de şöyle konuştu:

        "Çok değişik şeyler var. Günümüz hayvanlarının ataları diyebiliriz. İlgimi çok çekti. Şu an o hayvanlar olsa dünya olmazdı diye düşünüyorum çünkü bayağı büyükler. Fil ve at gibi günümüzdeki hayvanların çok daha büyük versiyonları var. Sergi çok ilgimi çekti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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