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        Başkan Çolakbayrakdar, yapımı süren kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'ndeki çalışmalarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:13
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        Başkan Çolakbayrakdar, yapımı süren kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'ndeki çalışmalarını denetledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'ne kazandırılacak kütüphanenin inşaat çalışmalarını inceleyen Çolakbayrakdar, kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini belirtti.

        Kütüphane inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Sosyal tesisimizde bulunan kütüphane, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin gelip ders çalışabileceği, değişik kaynaklardan istifade edebileceği bir merkez olacak. En kısa sürede iç tefrişat çalışmalarını tamamlayıp, bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin istifadesine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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