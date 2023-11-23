Başkan Çolakbayrakdar, yapımı süren kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi'ndeki çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'ne kazandırılacak kütüphanenin inşaat çalışmalarını inceleyen Çolakbayrakdar, kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini belirtti.

Kütüphane inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, "Sosyal tesisimizde bulunan kütüphane, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin gelip ders çalışabileceği, değişik kaynaklardan istifade edebileceği bir merkez olacak. En kısa sürede iç tefrişat çalışmalarını tamamlayıp, bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin istifadesine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​