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        Kayseri'de öğretmenlerden oluşan koro konser verdi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öğretmenlerin oluşturduğu koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:41
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        Kayseri'de öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öğretmenlerin oluşturduğu koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

        Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu bünyesinde farklı branşlardan 14 öğretmenden oluşan koro, okulun etkinlik salonunda düzenlenen konserde sahne aldı.

        Okul Müdürü Ersin Maraşlı, AA muhabirine, okul olarak yeniliklere açık olduklarını söyledi.

        Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında okul bünyesinde öğretmenlerin yer aldığı koroyu kurduklarını anlatan Maraşlı, "Çok güzel sonuçlar aldık. İlk başlarda yapabilir miyiz diye endişe duyuyorduk. En büyük destekçimiz Serpil hocamız. Sağ olsun Öğretmenler Günü etkinliği tertip etti. Bizleri organize ederek bugünü yaşattı. Kendisine ve koroda yer alan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Sınıf öğretmeni Serpil Güçlü de koronun kurulmasında emeği geçen ve koroda yer alan meslektaşlarına teşekkür etti.

        Yaklaşık 2,5 aydır organizasyon için çalıştıklarını dile getiren Güçlü, "Bir okulda çalışmanın en büyük parçası, o okulun kültürüne sahip olmak. Biz arkadaşlarımızla tam bir okul kültürü oluşturduk. Bu kültür okulumuz kurulduğu andan itibaren büyüyerek devam ediyor. İyi, başarılı ve yeniliklere açık bir okuluz." dedi.

        Konsere, öğretmenler ile veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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