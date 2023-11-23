AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki ittifak görüşmelerine ilişkin, "Sanıyorum en geç bu ayın sonunda ittifakla ilgili konu netleşmiş olur." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Elitaş, AK Parti'nin belli bir noktaya gelmesinde belediyelerin büyük rol oynadığını, 31 Mart seçimlerinde de 1994 ruhu, 2001 yılı heyecanıyla Kayseri ve Türkiye için sahalarda olacaklarını söyledi.

Elitaş, bir gazetecinin, Kayseri'deki belediye başkanlarında yenilenmeye gidilip gidilmeyeceğini sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Bu bir nöbet işidir, nöbet değişikliği gerekir. 'Şu arkadaşla devam ediyoruz, bu arkadaşla devam etmiyoruz' diye şu anda söylemek yanlış olur. Muhakkakki bir değişim olur, milletvekilliğinde nasıl değişim oluyorsa belediye başkanlarında da genel olarak söylüyorum, o değişim de olur mu olabilir, olmaz mı olmayabilir. Nasılki 2018 seçimlerinde Kayseri'de milletvekillerinde hiç değişiklik yapmadıysak 2023 seçimlerinde tamamını değiştirdiysek her şeyi siyasetin kendi doğası içerisinde normal görmek gerekir. Bizim tüzüğümüze göre aynı yerde üç dönem belediye başkanlığı yapıldığı takdirde bu, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun Merkez Yönetim Kurulu'na verdiği yetki çerçevesinde önce kesin kuraldı, 'Üç dönem yaptıktan sonra bir dönem ara vermeden aynı yere belediye başkanı olamaz' ifadesi vardı. Şu anda bizim arkadaşlarımız arasında aynı yerde üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşımız yok. Yani bizim parti tüzüğümüzün kuralına takılan arkadaşımız yok."

Başka bir gazetecinin ittifak ortağı MHP'nin kentte bazı belediyelerde belediye başkan aday adaylığına başvurusu yapmasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Elitaş, siyasetin bir tercih işi olduğunu, tercih etmek isteyen vatandaşların müracaatlarını almamanın doğru olmayacağını ifade etti.

Müracaatlar çerçevesinde il teşkilatlarının müracaat edenleri almak durumunda olduğunu belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Belki 'Aday müracaatları sona ermedi, ittifak görüşmelerimiz devam ediyor' diyebilirdi. Ama onlar da o tercihi yapmışlar. Müracaat eden vatandaşı geri çevirmenin herhalde onlar açısından doğru olmadığını düşünüp almışlardır. Onu da normal karşılamak gerekir. İttifak sonucunda ne varsa o ortaya çıkar. Şu anda dün itibarıyla genel başkan yardımcılarımız, genel başkan vekilimizin başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkili arkadaşlarıyla beraber görüşmelerini yaptılar. Yine muhtemelen bugünlük bir görüşme daha yapabilirler. Sanıyorum en geç bu ayın sonunda ittifakla ilgili konu netleşmiş olur. En son iki genel başkan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bir araya gelecekler, son prensip konusunu anlatacaklar ve iki parti yetkili kurulları da genel başkanlarımızın anlaştığı prensip çerçevesine harfiyen uymakla mükelleftirler. Aday adayı olan arkadaşlarımız, aday olmadıkları takdirde umarım kırılmazlar, üzülmezler. Biz partililer olarak partilerimize gönül vermiş, davalarımıza inanmış olarak Cumhur İttifakı adına söylüyorum, her yere aday olmak serbesttir. Cumhur İttifakı ilkeleri çerçevesinde benim aday olduğum yerde ittifak gereğince başkası bir aday gösterirse üzülmemek gerektiğini ifade etmek istiyorum."

TMSF'de olan Erciyes Anadolu Holding'in satışının gündemde olduğunu ve Kayserili sanayicilerin burayı alması için öncülük edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine Elitaş, Kayserililerin almasından mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Holdingin kent için önemine dikkati çeken Elitaş, "En yüksek kim verirse onun alması gerekir. Kayserililer eşitler arasında tercih sebebimizdir ama Türkiye'ye mal olmuş bir değere, başkalarının on lira verdiğine eğer beş lira verirsek bunun vebalini taşıyamayız. Beş liraya başkasına verirsek vebalini taşıyamayız. Kayserili Kayseri'nin bir değerini en uygun fiyatla almaya talip olmasını tavsiye ederim. Marka değeri olarak çok yüksek, müthiş bir sistem kurulmuş, olağanüstü bir organizasyon kurulmuş. Kayserili sanayiciler bir araya gelip bu işi yaparlarsa biz de mutlu oluruz." diye konuştu.

Elitaş, basın toplantısından önce Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.