AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de Öğretmenler Günü programına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Osman Ulubaş Fen Lisesince düzenlenen programa katıldı.

İl Kültür Müdürlüğündeki programda konuşan Elitaş, özellikle ilkokul öğretmenlerinin insanların hayatında önemli role sahip olduğunu söyledi.

Hayatın sürekli öğrenmekle geçtiğini belirten Elitaş, "Benim ticaret hayatımdaki ilk öğretmenim değerli kayınpederim Osman Ulubaş'tır. Ticareti ondan öğrendim, siyaseti de bana öğreten kendisidir. Bir bayram günü bayramlaşma programı yaparken bir mikrofon getirdi, 1500 kişilik işçi grubuna ilk hitabetimi yapmıştım. Hayırseverlikte de öğretmenlik yapmaya başladı, 14 okul yaptırmış." diye konuştu.

Öğretmenliğin sabır işi olduğunu vurgulayan Elitaş, onların da bazen anne, baba gibi reaksiyonlar gösterebileceğini unutmamak gerektiğini ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek de görev başında şehit edilen öğretmenleri rahmetle andığını dile getirdi.

Terör örgütlerinin, uyuşturucu satıcılarının öğretmenlerden haz etmediklerine işaret eden Çiçek, "Sizden nefret ediyorlar çünkü bataklığı kurutmak için büyük çaba harcıyorsunuz. Sizlerden korkuyorlar çünkü siz olduğunuz sürece bu ülke sonsuza dek bağımsız ve hür olarak yaşayacak." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da konuşma yaptığı programda, Vali Çiçek'in Gebze'deki ortaokul ve lise öğretmenlerinin kendisini anlattığı video izletildi.