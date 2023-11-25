Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Özhaseki ve Elitaş, Kayseri'de hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü için düzenlenen törene katıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de bir hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü için düzenlenen imza törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özhaseki ve Elitaş, Kayseri'de hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü için düzenlenen törene katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de bir hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü için düzenlenen imza törenine katıldı.

        Kayseri Valiliğinde düzenlenen Osman Ulubaş Köşk İlkokulu ve Ortaokulu yapım protokolü imza töreninde konuşan Özhaseki, Osman Ulubaş'ın hayır hizmetleriyle kendilerine de örnek olduğunu söyledi.

        Bugüne kadar çok sayıda eser yaptıran Ulubaş'ın yaptıracağı yeni okul için protokole imza atacaklarını ifade eden Özhaseki, "Allah, kendisine uzun ömürler, kesesine bereketler versin. İnşallah sağlıklı günlerde nice hayırlar işler diye dua ediyoruz. Allah, bize de nasip etsin bu kadar hayır işlemeyi. Biz buna severek, gönüllü olarak imza atmaya geldik." diye konuştu.

        Programda duygulanan hayırsever Ulubaş ise okulun hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından okul yapım protokolü imzalandı.

        Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve ilçe belediye başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
        Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Emekli memur, yuvasını yıkan dolandırıcılara karşı hukuk mücadelesini sürdü...
        Emekli memur, yuvasını yıkan dolandırıcılara karşı hukuk mücadelesini sürdü...
        Milletvekili Böhürler'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadel...
        Milletvekili Böhürler'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadel...
        Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ
        KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ