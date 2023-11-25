Özhaseki ve Elitaş, Kayseri'de hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü için düzenlenen törene katıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de bir hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü için düzenlenen imza törenine katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de bir hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü için düzenlenen imza törenine katıldı.

Kayseri Valiliğinde düzenlenen Osman Ulubaş Köşk İlkokulu ve Ortaokulu yapım protokolü imza töreninde konuşan Özhaseki, Osman Ulubaş'ın hayır hizmetleriyle kendilerine de örnek olduğunu söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda eser yaptıran Ulubaş'ın yaptıracağı yeni okul için protokole imza atacaklarını ifade eden Özhaseki, "Allah, kendisine uzun ömürler, kesesine bereketler versin. İnşallah sağlıklı günlerde nice hayırlar işler diye dua ediyoruz. Allah, bize de nasip etsin bu kadar hayır işlemeyi. Biz buna severek, gönüllü olarak imza atmaya geldik." diye konuştu.

Programda duygulanan hayırsever Ulubaş ise okulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından okul yapım protokolü imzalandı.

Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve ilçe belediye başkanları katıldı.