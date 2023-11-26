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        Elitaş, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapım çalışmaları devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:44
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        Elitaş, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapım çalışmaları devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elitaş ve Büyükkılıç, havalimanında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Elitaş, havalimanının yapılmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

        Hızlı tren konusunda da açıklamalarda bulunan Elitaş, Yerköy'den Kayseri'ye doğru 3 noktada çalışmaların devam ettiğini ve hızlı trenin 2026 yılının sonuna doğru hizmete başlamasının planlandığını dile getirdi.

        Elitaş, hızlı tren istasyonunun, mevcut tren istasyonuna getirileceğini ifade etti.

        Elitaş'a, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşlik etti.

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