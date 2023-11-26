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        Kayserispor-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Adana Demirspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, çok mutlu olmadığını ancak 1 puanı da değerli bulduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:12
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        Kayserispor-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Adana Demirspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, çok mutlu olmadığını ancak 1 puanı da değerli bulduğunu söyledi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftar desteğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti.

        Adana Demirspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğuna değinen Uçar, ligin en değerli kadrolarından birisine sahip rakip takımın Türk Milli Takımı'na 3 oyuncu gönderdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Alınan 1 puan. Samimi konuşmak gerekirse çok mutlu muyum? Çok mutlu değilim ama bir puanı da değerli buluyorum. Çünkü iyi bir takıma karşı aldığımız bir puan. 5 maçtır kaybetmemek Kayserispor olarak bizim için değerli. Çok kazanmak istiyorduk. Seyircimiz de çok kazanmak istiyordu. Bizler de oyuncularımız da ama olmadı. Ben bu puanı gene de kıymetli buluyorum."

        - "1 puan aldığımız için üzgünüz"

        Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kluivert, mücadelede 3 puan istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

        "İlk 15 dakika Kayserispor'un bizden daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Daha sonrasında maça geri döndük. Eksiklerden dolayı farklı bir kadro ile çıktık. Onların da ne kadar iyi olduklarını da biliyoruz. Kayserispor'a karşı farklı bir şekilde oynamaya çalıştık. Maçın geneline baktığınız zaman da 1 puan aldığımız için üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. İlk yarıyı önde kapatmamıza rağmen sonrasında çok iyi pozisyonlar yakalasak ve baskı yapsak da rakibin taraftar desteğini alıp sonuna kadar mücadele etmesi 1-1'i getirdi. Maalesef sahadan 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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