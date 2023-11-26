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        Kayseri'de 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yatırım vaadiyle 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:38
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        Kayseri'de 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yatırım vaadiyle 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre A.S, 2022-2023 yıllarında internet bankacılığı üzerinden yüklü miktarda yatırım yaptığını ve alım satımlarda makas aralığının düşük olması nedeniyle kar oranının yüksek olduğunu iddia ederek, 18 vatandaşın toplam 14 milyon lira değerinde döviz, altın ve çeşitli eşyalarını dolandırdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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