AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Melikgazi Belediyesinin çalışmalarını inceledi AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapım devam eden Çarşı Melikgazi Projesi ve Gön Han'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapım devam eden Çarşı Melikgazi Projesi ve Gön Han'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elitaş ve Palancıoğlu, devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Elitaş, Kayseri'nin tarihi bir şehir olduğunu belirterek, belediyenin kaynaklarını iyi değerlendirdiğini belirtti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Palancıoğlu da "Çarşı Melikgazi, meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satıldığı ve farklı bir konseptte Türkiye'deki ilk uygulama. 7 gün açık olacak. İçerisinde Kayseri'nin yöresel yemeklerin yapıldığı 'Sofra Melikgazi' restoranımızda yer alacak. Burası nitelikli bir çarşı olacak. Çatısına ise GES yapıyoruz. Çok yakında hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.

Palancıoğlu, Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, ticaretin yeniden canlanacağını kaydetti.