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        GÜNCELLEME - Kayseri'de 2 kardeşin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:25
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de 2 kardeşin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kocasinan ilçesinde Suriyeli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren H.E. (21) ile 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kayseri Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan H.E. ve 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katında Suriyeli 2 grup arasında tartışma çıkmış, M.A. ve A.A. isimli kardeşleri tabancayla öldüren H.E. olay yerinden kaçarken polis şüpheliyi kısa sürede yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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