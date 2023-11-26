GÜNCELLEME - Kayseri'de 2 kardeşin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kocasinan ilçesinde Suriyeli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren H.E. (21) ile 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kayseri Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan H.E. ve 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katında Suriyeli 2 grup arasında tartışma çıkmış, M.A. ve A.A. isimli kardeşleri tabancayla öldüren H.E. olay yerinden kaçarken polis şüpheliyi kısa sürede yakalamıştı.

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