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        GÜNCELLEME - Kayseri'de 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

        Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yatırım vaadiyle 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:28
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı
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        Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yatırım vaadiyle 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre A.S, 2022-2023 yıllarında internet bankacılığı üzerinden yüklü miktarda yatırım yaptığını ve alım satımlarda makas aralığının düşük olması nedeniyle kar oranının yüksek olduğunu iddia ederek, 18 kişinin toplam 14 milyon lira değerinde döviz, altın ve çeşitli eşyalarını dolandırdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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