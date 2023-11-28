KASKİ'den su sayaçları için don olayı uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle su sayaçları ve tesisatta oluşabilecek don olayına karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, açıkta bulunan su boruları ve sayaçların, yüksek rakımlı ilçelerde soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğuna dikkat çekildi.

Kışın su sayacı ve boruların ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Sayacın etrafı cam veya taş yünü, talaş ve benzeri materyaller ile koruma altına alınmalı. Donma halinde ise sayaca, sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, su elemanlarının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle donma ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi’ni veya 0352 432 0 432 telefon numarasından KASKİ Genel Müdürlüğünü aramaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.