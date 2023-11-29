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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:57
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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin ekim ayı ihracatı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 2,5 artışla 308 milyon 907 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Kayseri'nin 10 aylık ihracatının ise 2 milyar 984 milyon dolara ulaştığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bu rakam, ihracatın ithalatı karşılaması bakımından sevindiricidir. Çünkü Kayseri, ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 100'ü aşan başarısını sürdürmektedir. Şehrimizde eylül ayında gerçekleşen 148 milyon dolarlık ithalat rakamına karşın yaklaşık yüzde 23'lük düşüş göstermiştir. Bu düşüş sevindiricidir. Ancak üretime konu ithal kaynaklı hammadde girişinin azaldığını da göstermektedir. Şehrimizin ilk 10 aylık ithalat rakamı ise 1 milyar 364 milyon dolar olmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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