KTO Başkanı Gülsoy, ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında Kayseri'nin 2023 Ocak-Ekim dönemini 2 milyar 984 milyon dolarlık ihracatla kapattığını bildirdi.

Kayseri'nin ekim ayı ihracatında eylül ayına kıyasla yüzde 2,5 artış görüldüğünü aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"2023 yılı ekim döneminde ihracat pazarlarımız, Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Birleşik Krallık, Fas, Fransa, İtalya, Romanya ve Cezayir'dir. Kayseri'den ekim ayında 152 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. En büyük ticaret partnerimiz Avrupa'daki talep daralması ihracat performansımızı olumsuz etkileyen nedenler arasında yer alıyor. Finansmandaki sıkılaşma, sanayi üretiminde de daralmaya sebep oluyor. Yerli payı ve katma değeri daha yüksek olan üretimi artırmamız son derece önemli."