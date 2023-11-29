Talas Belediyesinden işitme engellilere özel sinema gösterimi Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Acı ve Tatlı Hayat" filmini ücretsiz izlettirecek.

Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Acı ve Tatlı Hayat" filmini ücretsiz izlettirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetmeninin, senaristinin ve oyuncularının işitme engelli olduğu filmde, birbirini seven bir çiftin evlenmeleri konusunda başından geçenler anlatılıyor.

Film, 3 Aralık saat 13.00'te Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde ücretsiz izlenebilecek.