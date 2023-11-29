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        Erciyes Üniversitesi Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar dikildi

        Erciyes Üniversitesi Hatıra Ormanı'nda üniversite yönetimi ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:21
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        Erciyes Üniversitesi Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar dikildi
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        Erciyes Üniversitesi Hatıra Ormanı'nda üniversite yönetimi ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen fidan dikim programına, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve bölge sakinleri katıldı.

        Daha çevreci bir şehir için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, fidan dikimlerini özellikle gençlerle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Rektör Altun ise desteklerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Daha sonra fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

        Galeri
        Galeri

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