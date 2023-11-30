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        Fabrikatör devlet sanatçısı istiridye kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de 63 yaşındaki Sedat Erdem, mobilya fabrikasındaki odasında istiridye kabuklarını kıl testere ile keserek sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:50
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        Fabrikatör devlet sanatçısı istiridye kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de 63 yaşındaki Sedat Erdem, mobilya fabrikasındaki odasında istiridye kabuklarını kıl testere ile keserek sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

        Dedesinin kurduğu fabrikayı babasından devralan Erdem, aile şirketinde çelik eşya ve mobilya üretimiyle Kayseri'nin önemli ihracatçıları arasında yer alıyor.

        Fabrikadaki işlerinden arta kalan zamanlarda süsleme sanatıyla uğraşan Erdem çeşitli eserler yapmaya başladı.

        Araştırmalarda bulunan ve yurt dışına da giden Erdem, takip ettiği ustalardan elde ettiği bilgi birikimiyle sedef kakma işinde kullandığı istiridye kabuklarını farklı bir sanata dönüştürdü.

        Endonezya, Tayland, Tayvan'dan getirttiği istiridyeleri kıl testere ile kesen Erdem zamanla kendini geliştirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı olmayı başardı.

        Erdem, AA muhabirine, mobilya fabrikasındaki odasını sanat atölyesine dönüştürdüğünü, 8 yıl önce çeşitli sınavlara girerek devlet sanatçısı olduğunu söyledi.

        Yurt dışından özel getirttiği ve kıl testere ile kestiği istiridyelerden portreler, figürler, hat sanatı eserleri yaptığını anlatan Erdem bu durumun kendisini mutlu ettiğini ve yaşama bağladığını dile getirdi.

        Erdem, zahmetli ve pahalı bir sanatla uğraştığını, kilosunu binlerce liraya aldığı istiridyelerin tozuyla uğraşacak çırak bulmakta zorluk yaşadığını aktardı.

        Basit bir işi yapmak için günlerini harcadığını belirten Erdem, "Mesela Cumhuriyet'in 100. yılı için istiridye kabuklarından 23 Atatürk portresi koleksiyonu yaptım, 2,5 yılda bitti." dedi.

        - "Aşk olmadan hiçbir sanat olmaz"

        Fabrikatör ve sanatçı kimliğini bir arada yürütmenin önemli olduğuna değinen Erdem şunları kaydetti:

        "Aşk diyelim buna. Niye? Zaten sanatın kendi aşk. Hangi dalı olursa olsun bu aşk olmadan hiçbir sanat olmaz. Yani Allahuteala'nın 'cemil' sıfatı bizim kodlarımıza işlenmiş. Biz de çok şükür bu sanatı icra ediyoruz. Fabrika parasal ve maddesel tarafı. Bu taraf da benim mana tarafım. Fabrikamda boş durmayı hiç sevmem. Sabah geldiğimde işlerimizi organize ettikten sonra sanat atölyeme çekilirim. Eşim dostum geliyor atölyeye. Sanayici arkadaşlarımız zaten şaşırıyorlar. Burası organize sanayide bir fabrika nihayetinde. Kuruluş amacı para kazanmak ama gelen arkadaşlarımın hepsi mutlu oluyor."

        Erdem istiridye kabuklarından yaklaşık 600 eser ürettiğini sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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