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        Kayserispor, Trabzonspor maçından umutlu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, ligin 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmada, planladıkları ve kurguladıkları oyunu sahaya yansıtmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:06
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        Kayserispor, Trabzonspor maçından umutlu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, ligin 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmada, planladıkları ve kurguladıkları oyunu sahaya yansıtmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

        Uçar, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçının kendilerini için zor geçeceğini ve bu bilinçle hazırlık yaptıklarını belirtti.

        Son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

        "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir ekiple karşılaşacağız. Abdullah hoca göreve geldikten sonra iç sahadaki iki maçını da kazanan bir rakiple oynayacağız. Oyun planları olan ve gerektiğinde planını değiştirebilecek oyuncuları bulunan bir Trabzonspor'a karşı mücadele edeceğiz. Maçta Trabzonspor topa sahip olmak isteyecek. Biz de hem hücumda hem de savunmada kendi oyunumuzu oynayacağız. Planladığımız, kurguladığımız oyunu en iyi şekilde saha yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Biz en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir sonuç almak için sahada olacağız."

        Kaleci Onurcan Piri ise Kayserispor'un kazanmayı seven, kaybetmekten hoşlanmayan bir aile haline geldiğini kaydetti.

        Maçla ilgili analizleri yaptıklarını anlatan Onurcan Piri, "Hocamız gerekli uyarıları yapıyor. Biz de sahada bunu uygulamaya çalışacağız. Çalışmalarımızın karşılığını Trabzonspor maçında almak istiyoruz. Kazanmayı çok istiyoruz. İnşallah evimize puanlarla döneriz." diye konuştu.

        Lionel Carole de "Son dönemde iyi performans sergiliyoruz. Son 5 maçtır yenilmiyoruz. Bu önemli maç öncesinde de çok iyi çalışacağız, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz ve iyi bir skor almaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

        - Antrenman

        Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayserispor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sonlandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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