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        Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kişi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sobadan sızan gazdan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:09
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        Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kişi öldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sobadan sızan gazdan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan D.T'den (70) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

        Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, D.T'nin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

        D.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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