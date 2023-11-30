Kayseri OSB yönetimi, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın ziyarette, çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Özhaseki'ye bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Özhaseki'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kabullerinden dolayı Bakan Özhaseki'ye teşekkür eden Yalçın, "Bu vesileyle Bakanımınıza görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Ziyarete, Kayseri OSB'nin yönetim kurulu üyeri de katıldı.