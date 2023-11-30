Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "öncelikli alanlar eksenli araştırma grupları işbirlikleri" temalı 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "öncelikli alanlar eksenli araştırma grupları işbirlikleri" temalı 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı.

        Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, göreve geldikten sonra öncelikle araştırma ve öğrenci dekanlığı olarak bir yapılanmaya girdiklerini söyledi.

        Bu yapılanmaların etkin sonuçlarını kısa vadeli proje olarak da almaya başladıklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

        "Yüzde 40 kalite, yüzde 40 kapasite, yüzde 20 işbirlikleri diyoruz. Bu başlıklarımızı sürekli kendi içerimizde değerlendiriyoruz. Sanayicimizle bir araya geleceğiz. Bunu yaparken de sadece Kayseri'de araştırma merkezi olan sanayimizdeki firmalarla değil, İç Anadolu Bölgesi'nde 75 araştırma ve Ar-Ge merkezleri olan sanayicilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yegane amacımız da şu; sanayicimiz bizden ne istiyor, biz sanayimizden ne istiyoruz? Bu problemleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da hep birlikte etkin çözümler ortaya koymak suretiyle hep ileriye bakarak odak bir şekilde ilerlemeye gayret ediyoruz."

        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da video konferans ile katıldığı çalıştayda, katılımcılara sunum eşliğinde hitap etti.

        Çeşitli oturumlara ev sahipliği yapacak çalıştay, yarın genel değerlendirmenin ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz
        Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?

        Benzer Haberler

        Kayseri OSB yönetimi, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
        Kayseri OSB yönetimi, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
        "Kayseri Sprint O-Days Oryantiring Yarışması" başladı
        "Kayseri Sprint O-Days Oryantiring Yarışması" başladı
        Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kişi öldü
        Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kişi öldü
        Kayserispor, Trabzonspor maçından umutlu
        Kayserispor, Trabzonspor maçından umutlu
        Recep Uçar: Trabzonspor´a karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız
        Recep Uçar: Trabzonspor´a karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız
        Galatasaray'ı yenen Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına iddialı haz...
        Galatasaray'ı yenen Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına iddialı haz...