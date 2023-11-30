Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki ve AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'ı ziyaret etti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Büyükkılıç, toplantı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi bakanlık binasındaki makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı da ziyaret eden Büyükkılıç, katkılarından dolayı Elitaş'a teşekkür etti.