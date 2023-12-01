Hırsızlık hükümlüsü bazada yakalandı

Kayseri'de, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde 95 personelin katılımıyla 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 hükümlü yakalandı.

Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S, evindeki bazada yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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