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        Hırsızlık hükümlüsü bazada yakalandı

        Kayseri'de, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:42
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        Hırsızlık hükümlüsü bazada yakalandı
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        Kayseri'de, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde 95 personelin katılımıyla 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 16 hükümlü yakalandı.

        Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S, evindeki bazada yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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