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        Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan iki kardeşe hapis cezası

        Kayseri'de parkta oturan bir kişiyi silahla yaralayan iki kardeş 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:33
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        Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan iki kardeşe hapis cezası
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        Kayseri'de parkta oturan bir kişiyi silahla yaralayan iki kardeş 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar T.S. ve K.S. katılmadı. Müşteki D.S'nin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldığı duruşmada sanıkların avukatı hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Müşteki D.S. ise olayı planlayarak gerçekleştirdiklerini öne sürdüğü sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar T.S. ve K.S'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 11'er ay, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Melikgazi ilçesinde 29 Ekim 2022'de Bahçelievler Mahallesi'nde bir parka gelen T.S. ve K.S, burada arkadaşları ile oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen D.S'yi silahla ateş ederek yaralamıştı.

        Olayın ardından kaçan iki kardeş polis tarafından yakalanmış, haklarında "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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