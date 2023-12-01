Başkan Büyükkılıç, çamaşır yıkama merkezini ziyaret etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çamaşır yıkama merkezinde incelemelerde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çamaşır yıkama merkezinde incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde personel ve öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, öğrenci dostu yerel yönetim anlayışı sergilediklerini bildirdi.
Üniversiteli gençlerin hayatını kolaylaştırmak adına hizmet sunduklarını belirten Büyükkılıç, hizmetin öğrencilere ücretsiz olduğunu kaydetti.
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